HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Imbangi Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Rizky Ridho

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |08:47 WIB
Timnas Indonesia Imbangi Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Rizky Ridho
Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berhasil menahan imbang Australia di matchday kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Rizky Ridho mengatakan hasil ini menjadi pencapaian yang baik untuk timnya.

Skuad Garuda memaksa Australia berbagi angka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 malam WIB. Meski tertekan sepanjang pertandingan, pasukan Shin Tae-yong berhasil mencuri satu poin usai memaksa Socceroos bermain imbang tanpa gol hingga akhir laga.

"Pertandingan berjalan sangat sulit lawan menekan kita dan kita juga punya kesempatan," kata Rizky usai laga, Selasa (10/9/2024).

Pemain Persija itu mengatakan satu poin sangat penting untuk Timnas Indonesia melawan Socceroos -julukan Australia. Sebab, secara ranking FIFA saja ada perbedaan yang mencolok, Tim Merah-Putih berada di posisi ke-133, sedangkan Australia di ranking ke-24.

"Ya, satu poin bukanlah hal yang buruk buat kita" katanya.

Rizky Ridho menyatakan hasil imbang yang diraih timnya karena dukungan luar biasa dari para suporter. Pasalnya, dukungan suporter membuat Timnas Indonesia berjuang keras agar tidak hilang poin.

