HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 0-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:51 WIB
Hasil Bali United vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 0-0
Laga Bali United vs Arema FC. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Bali United vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sama kuat itu harus berakhir dengan skor 0-0.

Pertemuan Bali United vs Arema FC tersaji dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 2024-2025. Kedua tim sejatinya punya sederet peluang dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Rabu (11/9/2024) sore WIB itu, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Bali United vs Arema FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Arema FC. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- memanfaatkan kecepatan dari Irfan Jaya dan Privat Mbarga untuk menggedor pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC.

Beberapa peluang berhasil tercipta, namun Bali United masih belum bisa membobol gawang Arema FC. Penampilan solid dari Thales Lira dan kolega mampu menghancurkan pola serangan tim tuan rumah.

Sementara itu, Arema FC mengandalkan serangan balik cepat untuk melawan. Singo Edan juga memanfaatkan tendangan spekulatif yang beberapa kali dilesatkan oleh Salim Tuharea dan Pablo Oliveira.

Akan tetapi, tidak ada gol yang mampu tercipta hingga pertandingan babak pertama selesai. Bali United dan Arema FC sama kuat di paruh pertama.

Telusuri berita bola lainnya
