Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Tumbang 1-2!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:44 WIB
Hasil Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Tumbang 1-2!
Laga Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

HASIL Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- tumbang dengan skor 1-2.

Laga Dewa United vs PSIS Semarang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (11/9/2024) sore WIB. Gol Dewa United dicetak oleh Altariq Ballah (18’) dan Taisei Marukawa (43’). Sementara itu, gol semata wayang PSIS Semarang tercipta lewat aksi Septian David Maulana (30’).

Dewa United vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang bermain dengan pola serangan lambat sejak awal pertandingan di babak pertama. Septian David Maulana dan kolega mencoba mencari celah dari pertahanan tebal Dewa United.

Akan tetapi, pasukan Gilbert Agius tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Banten Warriors -julukan Dewa United. Sebaliknya, Dewa United memanfaatkan pola serangan balik cepat.

Serangan Dewa United terpantau lebih efektif. Mereka akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Altalariq Ballah (18’). Selepas gol itu, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mencoba bermain lebih agresif.

Hasilnya manis, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat penalti Septian David Maulana (30’ (P)). Laskar Mahesa Jenar mencoba memanfaatkan momentum untuk terus menekan pertahanan Dewa United.

Namun demikian, mereka justru kembali kecolongan lewat gol Taisei Marukawa (43’). Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai untuk keunggulan Dewa United atas PSIS Semarang 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657971/sejarah-timans-futsal-indonesia-raih-emas-sekaligus-putus-dominasi-thailand-ccq.webp
Sejarah! Timans Futsal Indonesia Raih Emas Sekaligus Putus Dominasi Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/cristian_chivu.jpg
Chivu Tetap Puas Meski Inter Tersingkir Dramatis dari Piala Super Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement