Hasil Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laskar Mahesa Jenar Tumbang 1-2!

HASIL Dewa United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- tumbang dengan skor 1-2.

Laga Dewa United vs PSIS Semarang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (11/9/2024) sore WIB. Gol Dewa United dicetak oleh Altariq Ballah (18’) dan Taisei Marukawa (43’). Sementara itu, gol semata wayang PSIS Semarang tercipta lewat aksi Septian David Maulana (30’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang bermain dengan pola serangan lambat sejak awal pertandingan di babak pertama. Septian David Maulana dan kolega mencoba mencari celah dari pertahanan tebal Dewa United.

Akan tetapi, pasukan Gilbert Agius tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Banten Warriors -julukan Dewa United. Sebaliknya, Dewa United memanfaatkan pola serangan balik cepat.

Serangan Dewa United terpantau lebih efektif. Mereka akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat Altalariq Ballah (18’). Selepas gol itu, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mencoba bermain lebih agresif.

Hasilnya manis, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat penalti Septian David Maulana (30’ (P)). Laskar Mahesa Jenar mencoba memanfaatkan momentum untuk terus menekan pertahanan Dewa United.

Namun demikian, mereka justru kembali kecolongan lewat gol Taisei Marukawa (43’). Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai untuk keunggulan Dewa United atas PSIS Semarang 2-1.