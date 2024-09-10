Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Alasan Timnas Indonesia Main Bertahan Lawan Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |23:00 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Alasan Timnas Indonesia Main Bertahan Lawan Australia
Shin Tae-yong mengungkap alasan Timnas Indonesia main bertahan di laga kontra Timnas Australia (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan timnya main bertahan melawan Timnas Australia. Ia mengatakan, masalah fisik menjadi penyebab utamanya.

Timnas Indonesia bermain imbang dengan Australia 0-0 di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (10/9/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia bermain bertahan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik, Skuad Garuda hanya mampu menorehkan 37 persen penguasaan bola.

Ragnar Oratmangoen dan kolega juga hanya bisa melepaskan lima tembakan, dua di antaranya tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan Australia yang bermain ofensif.

Socceroos mampu membukukan 19 tembakan dengan lima di antaranya tepat sasaran. Solidnya pertahanan Timnas Indonesia serta penampilan impresif dari kiper Maarten Paes membuat Australia kesulitan.

Usai pertandingan, Shin mengakui anak asuhnya diinstruksikan untuk bermain defensif. Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan taktik bertahan karena sadar dengan keunggulan fisik dari Australia.

"Pastinya Australia lebih baik daripada Indonesia, mulai dari fisik," ujar Shin dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (10/9/2024).

"Jadi, mau tidak mau kami harus bertahan terlebih dahulu, lalu memanfaatkan serangan balik," tambah pria berusia 53 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657903/indonesia-tembus-89-medali-emas-di-sea-games-2025-tinju-hockey-indoor-dan-berkuda-jadi-penyumbang-olj.webp
Indonesia Tembus 89 Medali Emas di SEA Games 2025, Tinju, Hockey Indoor, dan Berkuda Jadi Penyumbang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Tegaskan Mental Rizky Ridho Tak Goyah Meski Gagal Raih Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement