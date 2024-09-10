Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Graham Arnold Bakal Dipecat Setelah Australia Ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:35 WIB
Graham Arnold Bakal Dipecat Setelah Australia Ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Graham Arnold berpotensi dipecat setelah Timnas Australia ditahan Timnas Indonesia 0-0. (Foto: Instagram/@footballaus)
A
A
A

GRAHAM Arnold bakal dipecat setelah Timnas Australia ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Federasi Sepakbola Australia (FFA) berpotensi mengevaluasi ulang kontrak Graham Arnold yang tersisa hingga 30 Juni 2026.

Sebab, pelatih 61 tahun itu telah membuang kesempatan Socceroos -julukan Timnas Australia- memuncaki klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday kedua. Timnas Australia diuntungkan ketika melihat dua lawan awal mereka di Grup C.

Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya dipertemukan dengan Bahrain (kandang) dan Timnas Indonesia (tandang). Jika melihat ranking FIFA Juni 2024, jurang kualitas antara Australia dengan Bahrain dan Indonesia bak bumi dan Langit.

Australia menempati peringkat 24 dunia, sedangkan Bahrain (80) dan Timnas Indonesia (133). Namun, apa hasil yang didapat?

Tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia ini, gagal menang di dua laga awal. Di pertandingan pertama Grup C, Australia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain.

Sementara saat tandang ke markas Timnas Indonesia malam ini, skor sama kuat 0-0. Alhasil hingga matchday kedua Grup C, Australia menempati peringkat lima dengan satu angka, terpaut tiga poin dari Arab Saudi di puncak klasemen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657797/profil-john-herdman-eks-pelatih-kanada-kandidat-nakhoda-timnas-indonesia-mzw.webp
Profil John Herdman, Eks Pelatih Kanada Kandidat Nakhoda Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/medali_emas_hockey_es_putra_memastikan_kontingen_i.jpg
Hockey Es Putra Bawa Indonesia Tembus 90 Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement