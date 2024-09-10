Graham Arnold Bakal Dipecat Setelah Australia Ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

GRAHAM Arnold bakal dipecat setelah Timnas Australia ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Federasi Sepakbola Australia (FFA) berpotensi mengevaluasi ulang kontrak Graham Arnold yang tersisa hingga 30 Juni 2026.

Sebab, pelatih 61 tahun itu telah membuang kesempatan Socceroos -julukan Timnas Australia- memuncaki klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday kedua. Timnas Australia diuntungkan ketika melihat dua lawan awal mereka di Grup C.

(Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya dipertemukan dengan Bahrain (kandang) dan Timnas Indonesia (tandang). Jika melihat ranking FIFA Juni 2024, jurang kualitas antara Australia dengan Bahrain dan Indonesia bak bumi dan Langit.

Australia menempati peringkat 24 dunia, sedangkan Bahrain (80) dan Timnas Indonesia (133). Namun, apa hasil yang didapat?

Tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia ini, gagal menang di dua laga awal. Di pertandingan pertama Grup C, Australia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain.

Sementara saat tandang ke markas Timnas Indonesia malam ini, skor sama kuat 0-0. Alhasil hingga matchday kedua Grup C, Australia menempati peringkat lima dengan satu angka, terpaut tiga poin dari Arab Saudi di puncak klasemen.