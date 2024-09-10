Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Angkat Topi Timnas Indonesia Sanggup Tahan Raksasa Asia Timnas Australia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:09 WIB
Media Vietnam angkat topi Timnas Indonesia bisa menahan raksasa Asia bernama Timnas Australia 0-0 (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, angkat topi untuk Timnas Indonesia usai menahan Timnas Australia 0-0. Sebab, Skuad Garuda mampu sekali lagi tampil mengejutkan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024) malam WIB. Duel itu terjadi dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maarten Paes beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Hasil imbang itu diraih dengan susah payah. Sebab, kiper Maarten Paes harus berjibaku dan jatuh bangun mengamankan gawangnya dari gempuran lawan.

Pada akhirnya, skor 0-0 tercipta di akhir laga. Soha mengatakan, hasil tersebut layak membuat Timnas Vietnam angkat topi!

“Indonesia membuat kejutan besar melawan Raksasa Asia, membuat Timnas Vietnam layak angkat topi,” tulis judul artikel Soha.vn, Selasa (10/9/2024).

“Hampir setengah tahun lalu, Indonesia kalah 0-4 dari Australia, tetapi dalam reuni kali ini, skenarionya berbeda jauh,” imbuh media itu.

Halaman:
1 2
      
