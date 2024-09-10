Media Vietnam Angkat Topi Timnas Indonesia Sanggup Tahan Raksasa Asia Timnas Australia

Media Vietnam angkat topi Timnas Indonesia bisa menahan raksasa Asia bernama Timnas Australia 0-0 (Foto: MPI/Isra Triansyah)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, angkat topi untuk Timnas Indonesia usai menahan Timnas Australia 0-0. Sebab, Skuad Garuda mampu sekali lagi tampil mengejutkan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024) malam WIB. Duel itu terjadi dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil imbang itu diraih dengan susah payah. Sebab, kiper Maarten Paes harus berjibaku dan jatuh bangun mengamankan gawangnya dari gempuran lawan.

Pada akhirnya, skor 0-0 tercipta di akhir laga. Soha mengatakan, hasil tersebut layak membuat Timnas Vietnam angkat topi!

“Indonesia membuat kejutan besar melawan Raksasa Asia, membuat Timnas Vietnam layak angkat topi,” tulis judul artikel Soha.vn, Selasa (10/9/2024).

“Hampir setengah tahun lalu, Indonesia kalah 0-4 dari Australia, tetapi dalam reuni kali ini, skenarionya berbeda jauh,” imbuh media itu.