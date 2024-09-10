Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam, Geser Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:08 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam, Geser Malaysia!
Maarten Paes bantu Timnas Indonesia tahan Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah hasil imbang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) malam WIB, Timnas Indonesia langsung naik dua posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia.

Timnas Indonesia naik dua posisi setelah mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Saat ini, Koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1,124.18 angka.

Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Lantas, siapa saja negara yang digeser Timnas Indonesia? Dua negara yang digeser adalah Malaysia (1,117.64 angka) yang harus turun lagi ke peringkat 132 dunia, serta Nikaragua (131 - 1,119.88 angka).

Timnas Indonesia bahkan bisa naik ke peringkat 128 dunia asalkan dua tim di atasnya, Malawi (129) dan Zimbabwe (128) mendapatkan hasil buruk dini hari nanti. Sesuai jadwal, Malawi tandang ke markas Burkina Faso di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika.

Sementara itu, Zimbabwe akan menjamu Kamerun di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika. Jika kalah dari Burkina Faso, poin Malawi di ranking FIFA menjadi 1117.41 angka.

Sementara Zimbabwe, jika kalah dari Kamerun, perolehan poin mereka menjadi 1122.49. Karena itu, harapannya Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk dini hari nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/appi_dan_ileague_menggelar_penggalangan_dana_untu.jpg
APPI dan I.League Lelang Jersey Demi Korban Bencana Sumatra, Tembus Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement