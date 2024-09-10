Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam, Geser Malaysia!

Maarten Paes bantu Timnas Indonesia tahan Australia 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah hasil imbang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) malam WIB, Timnas Indonesia langsung naik dua posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia.

Timnas Indonesia naik dua posisi setelah mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Saat ini, Koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1,124.18 angka.

(Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Lantas, siapa saja negara yang digeser Timnas Indonesia? Dua negara yang digeser adalah Malaysia (1,117.64 angka) yang harus turun lagi ke peringkat 132 dunia, serta Nikaragua (131 - 1,119.88 angka).

Timnas Indonesia bahkan bisa naik ke peringkat 128 dunia asalkan dua tim di atasnya, Malawi (129) dan Zimbabwe (128) mendapatkan hasil buruk dini hari nanti. Sesuai jadwal, Malawi tandang ke markas Burkina Faso di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika.

Sementara itu, Zimbabwe akan menjamu Kamerun di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika. Jika kalah dari Burkina Faso, poin Malawi di ranking FIFA menjadi 1117.41 angka.

Sementara Zimbabwe, jika kalah dari Kamerun, perolehan poin mereka menjadi 1122.49. Karena itu, harapannya Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk dini hari nanti.