Gelar TC di Malang, Timnas Futsal Indonesia Diharapkan Mampu Berprestasi

MALANG – Manager Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Dimas Bagus Kurniawan berharap training camp (TC) yang digelar Malang bisa berjalan dengan baik. Sebab ia mau momen itu jadi kebangkitan Timnas Futsal Indonesia sehingga bisa berprestasi, khususnya di kejuaraan terdekat, yakni di AFF Futsal Championship 2024.

"Kami harap TC yang ini bisa lebih bagus dari yang sebelumnya dengan pelatih dan semangat yang baru lagi dan membawa semangat baru untuk membawa Indonesia menjadi juara lagi," kata Dimas di Malang, Selasa (10/9/2024).

Dimas membeberkan bahwa Timnas Futsal Indonesia di bawah asuhan pelatih kepala Hector Souto haus akan uji coba untuk menambah ilmu jelang pertandingan resmi. Jadi, selain pemusatan latihan di Unggul Sport Center, Malang, Jawa Timur, Timnas Futsal Indonesia memang membutuhkan beberapa laga uji coba.

"Penting bagi kami di mana beberapa terakhir ini haus uji coba yang kami harapkan karena dapat menambah ilmu juga," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael V. Sianipar menyebut bahwa Training Camp (TC) atau pemusatan latihan Timnas Futsal Putra di Kota Malang, Jawa Timur ini akan berlangsung hingga akhir September. Menurutnya latihan juga diselingi dengan pertandingan uji coba dengan negara lain maupun klub futsal dari negara lain.

"Rencananya TC ini sampai dengan akhir September di Malang. Kemudian masih dalam tahap rencana akan melakukan pertandingan uji coba dengan negara lain atau klub futsal dari negara lain. Kami harap dari satu bulan TC ini dilanjutkan uji coba sehingga saat masuk November menuju AFF kita dalam kondisi yang sangat prima," kata Michael di Malang, Selasa (10/9/2024).