Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Cs Siap Menggila di SUGBK

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, menegaskan bahwa Maarten Paes cs sudah siap tempur melawan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Menurutnya, dukungan suporter sangat penting untuk membuat Timnas Indonesia semakin bersemangat melawan Australia.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket untuk laga tersebut pun sudah terjual habis. Stadion kebanggaan Indonesia, SUGBK, diketahui memiliki kapasitas sampai dengan 78 ribu penonton.

Sumardji menilai skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berusaha menampilkan performa terbaik saat melawan Socceroos -julukan Timnas Australia. Dukungan suporter bakal membuat Maarten Paes dan kolega punya semangat berlipat ganda untuk meraih hasil maksimal.

"Dengan hadirnya banyak suporter di SUGBK secara otomatis motivasi pemain daya juang pemain akan lebih bagus. Itu diinginkan pemain dan tim kepelatihan," kata Sumardji di Jakarta, Minggu 8 September 2024.

"Kami inginkan betul-betul SUGBK dipenuhi suporter dan berikan aura positif buat tim untuk bisa menang pertandingan lawan Australia," lanjutnya.