Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:24 WIB
6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada Maarten Paes.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan para pemain terbaiknya demi meraih poin. Sejumlah pemain naturalisasi pun diyakini bakal jadi andalan.

Beberapa nama bisa jadi ancaman berat bagi Australia karena jadi amunisi baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Pasalnya, dalam pertemuan terakhir di Piala Asia 2023, 6 pemain naturalisasi ini belum memperkuat skuad Garuda melawan Australia. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

6. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Ragnar Oratmangoen. Dia belum membela Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024. Kala itu, skuad Garuda tumbang dengan skor telak 0-4.

Kini, skuad Garuda bisa lebih tangguh dengan hadirnya Ragnar Oratmangoen. Dia terus menunjukkan kualitasnya termasuk saat melawan Timnas Arab Saudi karena bisa membukukan 1 gol.

5. Jay Idzes

Jay Idzes

Kemudian, ada Jay Idzes. Bek yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi kekuatannya karena bahkan jadi andalan di klub Serie A, Venezia FC. Kehadiran Jay Idzes akan menyulitkan Australia untuk membobol gawang Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190481/sumardji_mundur_dari_jabatan_manajer_timnas_indonesia_okezone-MSej_large.jpg
Penyebab Sumardji Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538/timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1657023/jadwal-uefa-womens-champions-league-di-vision-wolfsburg-vs-chelsea-hingga-lyon-tantang-atletico-ngl.webp
Jadwal UEFA Womenâs Champions League di VISION+, Wolfsburg vs Chelsea hingga Lyon Tantang Atletico
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement