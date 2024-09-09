6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes!

6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada Maarten Paes.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan para pemain terbaiknya demi meraih poin. Sejumlah pemain naturalisasi pun diyakini bakal jadi andalan.

Beberapa nama bisa jadi ancaman berat bagi Australia karena jadi amunisi baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Pasalnya, dalam pertemuan terakhir di Piala Asia 2023, 6 pemain naturalisasi ini belum memperkuat skuad Garuda melawan Australia. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

6. Ragnar Oratmangoen





Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Ragnar Oratmangoen. Dia belum membela Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024. Kala itu, skuad Garuda tumbang dengan skor telak 0-4.

Kini, skuad Garuda bisa lebih tangguh dengan hadirnya Ragnar Oratmangoen. Dia terus menunjukkan kualitasnya termasuk saat melawan Timnas Arab Saudi karena bisa membukukan 1 gol.

5. Jay Idzes





Kemudian, ada Jay Idzes. Bek yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi kekuatannya karena bahkan jadi andalan di klub Serie A, Venezia FC. Kehadiran Jay Idzes akan menyulitkan Australia untuk membobol gawang Timnas Indonesia.