Gustavo Franca Soroti Persib Bandung yang Tak Pernah Clean Sheet

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Gustavo Franca, soroti kondisi timnya yang tak pernah catatkan clean sheet. Dia mengakui kondisi ini membuat lini belakang Persib dalam sorotan.

Dari tiga laga yang telah dijalani di Liga 1 2024-2025, gawang Persib Bandung selalu kebobolan. Seperti saat mengalahkan PSBK Biak 4-1, imbang lawan 2-2 lawan Dewa United dan 1-1 atas Arema FC.

“Ya, ini sepakbola. Kami bermain untuk bisa mencatatkan clean sheet, tapi ini belum terjadi,” kata Gustavo Franca, Senin 9 September 2024.

Gustavo Franca memastikan hal itu sudah menjadi bahan evaluasi timnya. Apalagi, sebagian besar gol lawan diciptakan melalui set piece.

“Tentu lebih baik jika bisa clean sheet, tapi terkadang itu terjadi. Tapi kami akan terus memperbaikinya,” ucap Gustavo Franca.

Gustavo Franca berharap evaluasi yang dilakukan selama ini membuahkan hasil. Terlebih dalam waktu dekat, Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar.