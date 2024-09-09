3 Pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang Siap Hajar Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jackson Irvine!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang siap menghajar Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Australia akan tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Demi menumbangkan Timnas Indonesia, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- dapat mengandalkan para pemain yang merumput di Bundesliga, salah satu kompetisi top Eropa. Saking hebatnya, Bundesliga juga diwakilkan lima klub di Liga Champions 2024-2025. Lantas, siapa saja pemain Timnas Australia yang merumput di Bundesliga?

Berikut 3 pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang siap menghajar Timnas Indonesia:

3. Nestory Irankunda (Bayern Munich II)





Nestory Irankunda saat ini memang masih berstatus pemain Bayern Munich II. Namun, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior.

Seiring absennya Kusingi Yengi kontra Timnas Indonesia karena kartu merah kontra Bahrain, Nestory Irankunda berpotensi mentas sebagai starter melawan skuad Garuda.

2. Connor Metcalfe (St Pauli)

Connor Metcalfe saat ini berstatus pemain dari klub Bundesliga, St Pauli. Di St Pauli, pemain yang mentas sebagai gelandang serang ini merupakan pemain andalan, yang mana selalu bermain dalam dua laga awal Bundesliga 2024-2025.

Musim lalu, Connor Metcalfe membantu St Pauli promosi ke Bundesliga. Dari 33 penampilan Bundesliga 2 2023-2024, Connor Metcalfe mengemas tiga gol dan lima assist.