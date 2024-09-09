Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang Siap Hajar Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jackson Irvine!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:01 WIB
3 Pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang Siap Hajar Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jackson Irvine!
Jackson Irvine bantu St Pauli promosi ke Bundesliga 2024-2025. (Foto: Instagram/@jacksonirvine_)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang siap menghajar Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Australia akan tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Demi menumbangkan Timnas Indonesia, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- dapat mengandalkan para pemain yang merumput di Bundesliga, salah satu kompetisi top Eropa. Saking hebatnya, Bundesliga juga diwakilkan lima klub di Liga Champions 2024-2025. Lantas, siapa saja pemain Timnas Australia yang merumput di Bundesliga?

Berikut 3 pemain Timnas Australia dari Bundesliga yang siap menghajar Timnas Indonesia:

3. Nestory Irankunda (Bayern Munich II)

Nestory Irankunda

Nestory Irankunda saat ini memang masih berstatus pemain Bayern Munich II. Namun, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior.

Seiring absennya Kusingi Yengi kontra Timnas Indonesia karena kartu merah kontra Bahrain, Nestory Irankunda berpotensi mentas sebagai starter melawan skuad Garuda.

2. Connor Metcalfe (St Pauli)

Connor Metcalfe

Connor Metcalfe saat ini berstatus pemain dari klub Bundesliga, St Pauli. Di St Pauli, pemain yang mentas sebagai gelandang serang ini merupakan pemain andalan, yang mana selalu bermain dalam dua laga awal Bundesliga 2024-2025.

Musim lalu, Connor Metcalfe membantu St Pauli promosi ke Bundesliga. Dari 33 penampilan Bundesliga 2 2023-2024, Connor Metcalfe mengemas tiga gol dan lima assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.jpg
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_voli_putra_indonesia.jpg
Comeback Gila! Timnas Voli Putra Indonesia Libas Vietnam dan ke Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement