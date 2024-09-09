Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia di SUGBK: Cukup Baik, tapi Agak Kelelahan

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Australia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024. Dia menyebut para Jay Idzes cs dalam kondisi yang cukup baik, tetapi agak kelelahan.

Ya, Timnas Indonesia akan melawan Australia di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan diri melawan Australia.

Sebelumnya, Maarten Paes dan kolega melawan Timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Dalam laga itu, skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.

Shin Tae-yong mengatakan jadwal padat pastinya akan menjadi tantangan untuk setiap tim. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia harus bisa menghadapinya dengan baik.