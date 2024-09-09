Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gaya Nathan Tjoe A-On Suka Bentak-Bentak saat Bela Timnas Indonesia: Semua Akan Dimarahi Nathan pada Waktunya!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:35 WIB
Gaya Nathan Tjoe A-On Suka Bentak-Bentak saat Bela Timnas Indonesia: Semua Akan Dimarahi Nathan pada Waktunya!
Nathan Tjoe A-On gemar memarahi para pemain Timnas Indonesia? (Foto: PSSI)
A
A
A

GAYA Nathan Tjoe-A-On yang suka bentak-bentak saat tanding kembali menjadi sorotan. Sebab, ini telah menjadi kebiasaan sang pemain di setiap pertandingan khususnya ketika berseragam Timnas Indonesia.

Terbaru, ia kedapatan memarahi pemain Arab Saudi, Sultan Al Ghanam, di laga perdana Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Dalam pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah itu, Nathan Tjoe A-On memarahi Al Ghanam yang enggan memberikan bola kepadanya.

Saat itu, Nathan Tjoe A-On hendak melakukan lemparan ke dalam. Akan tetapi, Sultan Al Ghanam terus memegangi bola dan tak mau memberikannya kepada Nathan. Alhasil, bek kiri Swansea City itu pun mengomel kepada Al Ghanam.

Momen Nathan Tjoe saat memarahi pemain Arab Saudi. (Foto: Instagram/@idareu_nathantjoeaon)

(Momen Nathan Tjoe saat memarahi pemain Arab Saudi. (Foto: Instagram/@idareu_nathantjoeaon)

Bukan hanya itu, ia juga langsung menjulurkan tangannya untuk merebut bola dari personel Timnas Arab Saudi itu. Sampai akhirnya, bola berhasil direbut paksa olehnya.

Momen Nathan Tjoe-A-On yang memarahi pemain Timnas Arab Saudi ini pun menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, ini bukan pertama kali bagi sang pemain mengomel di lapangan.

Bahkan, di laga debut bersama Timnas Indonesia medio Maret 2024, Nathan Tjoe-A-On terlihat memarahi Witan Sulaeman saat tandang ke markas Timnas Vietnam. Karena itu, saat Nathan kini memarahi pemain lawan, netizen justru senang dengan hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
