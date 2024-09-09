Usai Arab Saudi, Maarten Paes Pastikan Timnas Indonesia Siap Tantang Australia di SUGBK

JAKARTA – Kiper anyar Timnas Indonesia, Maarten Paes, pastikan timnya siap menantang Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Dia mengatakan bahwa kepercayaan diri Timnas Indonesia kini tengah meningkat usai berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi.

Ya, Timnas Indonesia akan bertemu Australia dalam laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sukses bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga perdana Grup C.

Kondisi berbeda dialami Timnas Australia. Mereka tumbang dari Bahrain dengan skor 0-1 di laga perdana Grup C.

Maarten Paes pun menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal bagus Timnas Indonesia untuk melawan Socceroos -julukan Timnas Australia. Sebab, timnya saat ini punya kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk laga tersebut.

"Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami dapat hasil imbang di tengah laga tandang sulit di kandang Arab Saudi," kata Maarten Paes di Jakarta, Minggu 8 September 2024.