HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

12 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ada yang Main di Bayern Munich!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:03 WIB
12 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ada yang Main di Bayern Munich!
Bek Timnas Australia Harru Souttar memiliki darah murni Skotlandia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 12 pemain keturunan memperkuat Timnas Australia jelang menghadapi Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. Seperti Timnas Indonesia, Australia juga gemar menggaet para pemain diaspora mereka.

Mengutip dari @seasia.goal, salah satu pemain keturunan di skuad Timnas Australia adalah Jackson Irvine. Pemain klub Liga 1 Jerman bersama St. Pauli ini mempunyai darah Skotlandia dari sang ayah dan ibu (Australia).

Jackson Irvine memiliki darah Skotlandia dan Australia. (Foto: REUTERS)

Meski lahir di Australia, Jackson Irvine pernah membela Timnas Skotlandia U-19 pada 2011-2012. Tak lama setelah membela Skotlandia U-19, Jakcson Irvine dipanggil memperkuat Timnas Australia U-19.

Sejak saat itu, gelandang yang telah tiga kali mentas bersama St Pauli musim ini terus membela Timnas Australia hingga dipanggil tim senior pada 2013. Terhitung selama 11 tahun memperkuat skuad Socceroos senior, Jackson Irvine mencatatkan 10 gol dari 69 pertandingan.

Selanjutnya ada Nestory Irankunda. Pemain berposisi winger kanan ini memiliki ayah asal Burundi dan ibu Australia. Ia lahir di Tanzania dan kemudian pindah ke Australia.

Nestory Irankunda saat ini bersttaus pemain Bayern Munich II. Tercatat dari dua penampilan bersama Bayern Munich II musim ini, Nestory Irankunda mengemas dua gol dan satu assist.

