Rekap Hasil Sepak Bola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Riau Imbangi Jawa Timur, Derby Papua Berakhir Imbang

HASIL empat pertandingan cabang olahraga (cabor) sepak bola PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah diketahui, Minggu (8/9/2024). Diantaranya ada tim sepak bola Riau berhasil mengimbangi Jawa Timur 2-2, sementara Derby Papua berakhir sama kuat 1-1.

Dua pertandingan digelar di Stadion H. Dimurthala, sedangkan dua pertandingan lainnya berlangsung di Stadion Blang Paseh. Empat pertandingan itu rampung pada malam ini, Minggu (8/9/2024).

Pada pertandingan pertama, tim sepak bola Sulawesi Tengah berhasil mengalahkan Jawa Tengah 2-1. Tim sepak bola Sulawesi Tengah yang bermain trengginas sukses mengunci kemenangan dengan sempurna.

Berlanjut ke laga kedua, tim sepak bola Riau dan Jawa Timur bermain imbang 2-2. Jual beli serangan antara kedua tim berlangsung sepanjang pertandingan, namun kedua tim harus puas berbagi poin.

Pada pertandingan ketiga, tim sepak bola Sumatera Utara berhasil mengandaskan Papua Barat 3-0. Kemenangan manis diraih oleh tim sepak bola Sumatera Utara setelah bermain apik pada laga tersebut.