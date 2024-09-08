Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalimantan Timur Raih Emas Usai Kalahkan Jawa Timur 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:16 WIB
Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalimantan Timur Raih Emas Usai Kalahkan Jawa Timur 2-1!
Tim Futsal Kalimantan Timur (merah) menang 2-1 atas Tim Futsal Putra Jawa Timur di final PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalpon2024)
A
A
A

DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Kalimantan Timur meraih medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai menaklukkan Tim Futsal Putra Jawa Timur 2-1 di final. Pertandingan itu digelar di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Minggu (8/9/2024) sore WIB.

Dua gol untuk tim futsal Kalimantan Timur dicatatkan oleh Fajar Aidil dan Andi Chairul. Kemenangan itu terasa spesial buat provinsi tersebut.

Kalimantan Timur

Jalannya Pertandingan

Tim futsal Jawa Timur langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Mereka mengurung pertahanan tim futsal Kalimantan Timur dan langsung mencetak gol pada menit kedua.

Adalah Achmad Guntur Ramadhan (2’) yang sukses menjebol gawang tim futsal Kalimantan Timur. Selepas gol itu, tim futsal Kalimantan Timur bermain agresif untuk menyamakan kedudukan.

Sempat kesulitan, Fajar Aidil (8’) akhirnya berhasil membawa tim futsal Kalimantan Timur menyamakan kedudukan. Setelah gol itu, saling serang antara kedua tim tak membuahkan hasil. Akhirnya, babak pertama selesai dengan skor imbang 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1657067/timnas-futsal-putri-indonesia-cetak-sejarah-lolos-ke-final-sea-games-2025-ketum-ffi-perjuangan-belum-berakhir-lwk.webp
Timnas Futsal Putri Indonesia Cetak Sejarah Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia_foto_fam.jpg
Dihukum FIFA, Ranking Malaysia Diprediksi Anjlok di Bawah Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement