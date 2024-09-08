Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalimantan Timur Raih Emas Usai Kalahkan Jawa Timur 2-1!

Tim Futsal Kalimantan Timur (merah) menang 2-1 atas Tim Futsal Putra Jawa Timur di final PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalpon2024)

DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Kalimantan Timur meraih medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai menaklukkan Tim Futsal Putra Jawa Timur 2-1 di final. Pertandingan itu digelar di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Minggu (8/9/2024) sore WIB.

Dua gol untuk tim futsal Kalimantan Timur dicatatkan oleh Fajar Aidil dan Andi Chairul. Kemenangan itu terasa spesial buat provinsi tersebut.

Jalannya Pertandingan

Tim futsal Jawa Timur langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Mereka mengurung pertahanan tim futsal Kalimantan Timur dan langsung mencetak gol pada menit kedua.

Adalah Achmad Guntur Ramadhan (2’) yang sukses menjebol gawang tim futsal Kalimantan Timur. Selepas gol itu, tim futsal Kalimantan Timur bermain agresif untuk menyamakan kedudukan.

Sempat kesulitan, Fajar Aidil (8’) akhirnya berhasil membawa tim futsal Kalimantan Timur menyamakan kedudukan. Setelah gol itu, saling serang antara kedua tim tak membuahkan hasil. Akhirnya, babak pertama selesai dengan skor imbang 1-1.