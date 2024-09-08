Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Banten Raih Perunggu Usai Menang 4-3 Lawan Nusa Tenggara Timur

Tim Futsal Putra Banten menang 4-3 atas Tim Futsal Putra NTT di perebutan tempat ketiga PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalbanten)

DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Banten meraih medali perunggu pada cabor futsal PON XXI-Aceh Sumut 2024 usai menang 4-3 atas Tim Futsal Putra Nusa Tenggara Timur. Pertandingan perebutan tempat ketiga itu digelar di GOR Futsal Disporasu, Deli Serdang, Sumatra Utara, Minggu (8/9/2024).

Jalannya Pertandingan

Nusa Tenggara Timur bermain cukup ngotot pada awal babak pertama melawan Banten. Mereka pun mampu membuka keunggulan atas tim lawan lewat gol Ortega Johan Risilindo Patola pada menit ke-3.

Semenjak tertinggal, Banten berusaha bermain lebih agresif dengan menekan secara berkala pertahanan tim lawan. Akan tetapi, pertahanan Nusa Tenggara Timur masih cukup kokoh.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Nusa Tenggara Timur unggul 1-0 atas Banten.

Pada babak kedua, Banten bermain lepas dengan langsung menekan pertahanan Nusa Tenggara Timur. Mereka pun akhirnya dapat mencetak gol lewat Adityia Sutisna pada menit ke-22 dan Sulthan Rafi pada menit ke-26.