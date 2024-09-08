Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Papua Barat Raih Medali Perunggu Usai Menang 6-2 atas Sumatera Utara!

HASIL futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim Futsal Putri Papua Barat sukses meraih medali perunggu.

Kepastian itu didapat usai Tim Futsal Putri Papua Barat menang 6-2 atas Sumatera Utara. Laga perebutan tempat ketiga itu berlangsung di GOR Futsal Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (8/9/2024).

Jalannya Pertandingan

Papua Barat berhasil unggul cepat atas Sumatera Utara. Ialah Maria Theresia Paloheon mampu yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil membobol gawang lawan pada menit ke-1

Gol itu membuat Papua makin percaya diri memainkan laga melawan Sumatera Utara. Sebab, mereka mampu memperbesar keunggulan atas tim lawan lewat gol Jein Sity Way saat menit ke-7.

Kemudian, Brenda Anthonia Samori pada menit ke-11 dan Maria Theresia Paloheon di menit ke-12 berhasil menambah keunggulan Papua Barat. Selang tiga menit kemudian, Carmen Kareth berhasil mencetak gol juga.

Sementara itu, Sumut bukan tanpa perlawanan begitu saja. Sebab, mereka juga bisa mencetak gol, yakni lewat Jefri Sisri Simamarta, pada menit ke-17 dan Putri Nadila pada menit ke-19.