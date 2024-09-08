Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024: Menang 1-0, Harimau Malaya Juara!

Timnas Malaysia menang 1-0 atas Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024 (Foto: Instagram/@famalaysia)

SELANGOR – Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, Minggu (8/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah!

Gol tunggal Malaysia dicetak Romel Morales (33’). Hasil itu membawa mereka juara Merdeka Cup 2024.

Jalannya Pertandingan

Malaysia dan Lebanon tampil di Merdeka Cup 2024 bersama Timnas Filipina dan Timnas Tajikistan. Di laga itu, The Persian Lions menang 4-3 via adu penalti.

Sementara, laga kedua berlangsung tak kalah sengit. Malaysia sendiri bisa mencetak gol lebih dulu di menit ke-33 lewat Morales!

Skor 1-0 menutup babak pertama untuk keunggulan Harimau Malaya. Selepas rehat, laga kembali berjalan sengit untuk kedua kesebelasan.