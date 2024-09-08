Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024: Menang 1-0, Harimau Malaya Juara!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:54 WIB
Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024: Menang 1-0, Harimau Malaya Juara!
Timnas Malaysia menang 1-0 atas Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024 (Foto: Instagram/@famalaysia)
SELANGOR – Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Lebanon di Merdeka Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, Minggu (8/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah!

Gol tunggal Malaysia dicetak Romel Morales (33’). Hasil itu membawa mereka juara Merdeka Cup 2024.

Romel Morales membawa Timnas Malaysia unggul 1-0 atas Timnas Lebanon (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Jalannya Pertandingan

Malaysia dan Lebanon tampil di Merdeka Cup 2024 bersama Timnas Filipina dan Timnas Tajikistan. Di laga itu, The Persian Lions menang 4-3 via adu penalti. 

Sementara, laga kedua berlangsung tak kalah sengit. Malaysia sendiri bisa mencetak gol lebih dulu di menit ke-33 lewat Morales!

Skor 1-0 menutup babak pertama untuk keunggulan Harimau Malaya. Selepas rehat, laga kembali berjalan sengit untuk kedua kesebelasan.

Halaman:
1 2
      
