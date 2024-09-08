Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina vs Timnas Tajikistan di Merdeka Cup 2024: The Persian Lions Menang Adu Penalti 4-3!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:45 WIB
Hasil Timnas Filipina vs Timnas Tajikistan di Merdeka Cup 2024: <i>The Persian Lions</i> Menang Adu Penalti 4-3!
Timnas Tajikistan menang adu penalti atas Timnas Filipina 4-3 di Merdeka Cup 2024 (Foto: Instagram/@pmnft_official)
SELANGOR – Hasil Timnas Filipina vs Timnas Tajikistan di Merdeka Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, Minggu (8/9/2024) sore WIB, itu berakhir 4-3 di babak adu penalti untuk The Persian Lions usai imbang 0-0 di waktu normal.

Kedua kesebelasan tak mampu menjebol gawang lawannya selama 90 menit. Alhasil, pemenang harus ditentukan via adu tendangan penalti. Tajikistan finis di posisi tiga. 

Timnas Tajikistan

Jalannya Pertandingan

Bersama Timnas Malaysia dan Timnas Lebanon, kedua negara itu tergabung di turnamen Merdeka Cup 2024. Ini merupakan turnamen ini yang sudah direncanakan FAM sejak jauh-jauh hari.

Keempat negara itu bermain di babak semifinal dan final. Itu artinya, jika laga berakhir sama kuat, pemenang akan ditentukan dengan adu penalti.

Hal tersebut terlihat dari laga Filipina melawan Tajikistan. Kedua negara tak mampu mencetak gol di babak pertama.

Lalu, ketika memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin sengit. Alhasil, skor 0-0 tercipta di akhir laga.

Telusuri berita bola lainnya
