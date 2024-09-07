Saksikan Siaran Tunda Banten vs Jawa Barat di Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Okezone, Klik di Sini!

Berikut link live streaming siaran tunda Banten vs Jawa Barat di Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Okezone TV)

Gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Sejumlah cabang olahraga (cabor) masih terus melanjutkan pertandingannya untuk menemukan juara. Salah satunya terjadi di cabor sepakbola.

Pertandingan lanjutan Grup A mempertemukan Banten vs Jawa Barat. Kedua tim saling berhadapan di Stadion H. Dimurthala, Aceh, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Tampil taktis, tim sepak bola putra Jawa Barat berhasil meraih kemenangan atas Tim Banten dengan skor 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh Muhammad Afif Fathoni pada menit ke-46 sesaat sebelum berakhirnya babak pertama.