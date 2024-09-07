Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat Kalahkan Banten 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |18:46 WIB
Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat Kalahkan Banten 1-0
Tim Sepakbola Putra Jawa Barat menang 1-0 atas Tim Sepakbola Putra Banten di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@asprovpssibanten)
A
A
A

BANDA ACEH – Tim Sepakbola Putra Jawa Barat menang 1-0 atas Tim Sepakbola Putra Banten pada Grup A cabor Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Duel tersebut tersaji di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Gol semata wayang dicetak oleh Muhammad Afif Fathoni pada menit ke-46 sesaat sebelum berakhirnya babak pertama. Hasil tersebut membuat Jabar untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A dengan total empat poin.

Ilustrasi sepakbola

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bertarung sengit pada awal-awal pertandingan dengan bergantian melancarkan serangan. Dua puluh menit jalannya pertandingan, Jabar terlihat lebih banyak memegang bola dan mengancam gawang dari Banten.

Kendati demikian, Banten tak serta-merta diam dan pasrah gawangnya dibombardir Jabar. Mereka juga kerap mencoba untuk mencuri gol pertama melalui kerja sama apik kombinasi umpan-umpan pendek dan penetrasi yang berbahaya.

Gol pada pertandingan hari ini baru tercipta saat babak pertama nyaris berakhir ('45+1). Sepakan kaki kanan Muhammad Afif Fatoni memanfaatkan serangan balik yang cepat berhasil membuat Jabar unggul 1-0 untuk sementara.

Kecolongan satu gol pada waktu tambahan babak pertama membuat Banten langsung melancarkan serangan demi serangan pada awal babak kedua. Mereka memberikan tekanan dan hingga 20 menit jalannya babak kedua terlihat lebih mampu memegang bola dan kendali permainan.

