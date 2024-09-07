Hasil Semifinal Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalimantan Timur Sikat Nusa Tenggara Timur 3-2

Tim Futsal Putra Kalimantan Timur menang 3-2 atas Tim Futsal Putra NTT di semifinal cabor Futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalpon2024)

DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Kalimantan Timur melaju ke final cabor futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai mengalahkan Tim Futsal Putra Nusa Tenggara Timur 3-2. Laga itu berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Kalimantan Timur langsung tancap gas sejak menit awal. Mereka pun sukses membuka keran golnya dengan cukup cepat sehingga ungguli NTT dengan skor 1-0.

Para pemain NTT terlihat cukup kesulitan menahan gempuran yang dilancarkan para pemain Kalimantan Timur. Benar saja, Kalimantan Timur sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Kalimantan Timur cukup nyaman dalam melancarkan serangannya. Mereka sukses memperlebar keunggulan atas NTT menjadi 3-0 dan sekaligus menutup jalannya pertandingan babak pertama.

Usai turun minum, NTT bermain lebih agresif. Pasalnya, mereka tertinggal cukup jauh dari Kalimantan Timur di babak pertama.