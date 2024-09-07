DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Kalimantan Timur melaju ke final cabor futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai mengalahkan Tim Futsal Putra Nusa Tenggara Timur 3-2. Laga itu berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.
Jalannya Pertandingan
Kalimantan Timur langsung tancap gas sejak menit awal. Mereka pun sukses membuka keran golnya dengan cukup cepat sehingga ungguli NTT dengan skor 1-0.
Para pemain NTT terlihat cukup kesulitan menahan gempuran yang dilancarkan para pemain Kalimantan Timur. Benar saja, Kalimantan Timur sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
Kalimantan Timur cukup nyaman dalam melancarkan serangannya. Mereka sukses memperlebar keunggulan atas NTT menjadi 3-0 dan sekaligus menutup jalannya pertandingan babak pertama.
Usai turun minum, NTT bermain lebih agresif. Pasalnya, mereka tertinggal cukup jauh dari Kalimantan Timur di babak pertama.