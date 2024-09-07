Hasil Semifinal Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Timur ke Final Usai Hempaskan Banten 3-2

Tim Futsal Putra Jawa Timur menang 3-2 atas Tim Futsal Putra Banten di Semifinal Cabor Futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalpon2024)

DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Jawa Timur melaju ke final cabor futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai menghempaskan Tim Futsal Putra Banten 3-2. Pertandingan itu berlangsung di GOR Futsal Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Jawa Timur dan Banten langsung bermain lepas dengan berusaha menampilkan permainan apik sejak awal laga. Sebab, laga antara kedua tim berlangsung dengan intensitas tinggi dalam upaya mencetak gol cepat.

Jawa Timur mampu mencetak gol lebih dahulu atas Banten pada menit kesepuluh jalannya laga. Kepastian itu usai Guntur Ramadhan mencetak gol ke gawang tim lawan.

Jual dan beli serangan dimainkan keduanya memasuki pertengahan babak pertama. Banten bermain lebih ngotot untuk segera menyamakan kedudukan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Jawa Timur mampu unggul tipis 1-0 atas Banten.