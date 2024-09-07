Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apresiasi Camaro Competition 2024, Sekjen FFI Dukung Kolaborasi Pers dan Swasta Majukan Futsal Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:03 WIB
Apresiasi Camaro Competition 2024, Sekjen FFI Dukung Kolaborasi Pers dan Swasta Majukan Futsal Indonesia
Sekjen FFI, Michael Sianipar, mengapresiasi gelaran Camaro Futsal Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Farhan)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengapresiasi perhelatan Camaro Futsal Competition 2024. Menurut Sekjen FFI, Michael Sianipar, pihaknya mendorong kolaborasi antara pers dan instansi swasta itu untuk ikut memajukan futsal di Tanah Air.

Camaro Futsal Competition digelar untuk yang ketujuh kali sejak 2017. Kompetisi itu kali ini dihelat di Goedang Futsal Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Camaro Futsal Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Farhan)

Michael mengatakan, lembaganya mendukung selalu kompetisi futsal yang disemarakkan oleh rekan-rekan korporasi bursa efek dan wartawan pasar modal tersebut. Ia berharap kompetisi futsal akan lebih banyak digelar di Indonesia.

"Kami mendorong agar kegiatan kompetisi futsal seperti Camaro Futsal Competition ini agar lebih banyak. Karena kompetisi ini bisa melibatkan peran turut serta swasta dan insan pers dalam memeriahkan futsal," terang Michael selepas pembukaan acara kompetisi, Sabtu (7/9/2024).

"Ini kompetisi futsal yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak 2017. Saya rasa kompetisi seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk memiliki ketertarikan berolahraga futsal," imbuh pria berkacamata itu.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Camaro Futsal Competition 2024, Achmad Fauzi mengungkapkan, kompetisi ini merupakan tradisi silaturahim antara para pewarta dengan stakeholder yang ada di pasar modal Indonesia. Ajang ini menjadi interaksi selain konferensi pers atau wawancara dalam keseharian.

Halaman:
1 2
      
