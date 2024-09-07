Camaro Futsal Competition Kembali Digelar, Galang Sinergi Pasar Modal dan Wartawan

JAKARTA – Capital Market Journo (Camaro), organisasi pewarta Pasar Modal, kembali mengadakan kompetisi futsal ketujuh kalinya pada 2024 di Goedang Futsal Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kompetisi futsal ini melibatkan peserta dari para stakeholder dan wartawan.

Ketua Pelaksana Camaro Futsal Competition 2024, Achmad Fauzi mengungkapkan, kompetisi ini merupakan tradisi silaturahim antara para pewarta dengan stakeholder yang ada di pasar modal Indonesia. Ajang ini menjadi interaksi selain konferensi pers atau wawancara dalam keseharian.

"Kompetisi futsal ini sudah tujuh kali diadakan ya, tujuan kami supaya sinergi saja antara stakeholder dengan para wartawan,” kata Fauzi di lokasi, Sabtu (7/9/2024).

“Jadi tidak hanya konferensi pers, tetapi dalam bingkai sportivitas seperti futsal ini," imbuhnya.

Fauzi menambahkan, Camaro Futsal Competition 2024 diikuti 24 tim. Total hadiah yang diperebutkan sebesar Rp70 juta.

"Kami ada 16 tim korporasi dan 8 tim dari wartawan, peserta semuanya hanya dari Jakarta saja," jelas Fauzi.