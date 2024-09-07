Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Semifinal Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Tembus Final, Usai Kalahkan Papua Barat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:42 WIB
Hasil Semifinal Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Tembus Final, Usai Kalahkan Papua Barat!
Tim futsal putri DKI Jakarta di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@futsalpon2024)
A
A
A

HASIL semifinal futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim Futsal Putri DKI Jakarta berhasil melaju ke final.

Kepastian itu didapat usai Tim Futsal Putri DKI Jakarta mengalahkan Papua Barat dengan skor 7-0 dalam babak semifinal. Laga itu digelar di GOR Futsal Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2024).

Tim futsal DKI Jakarta

Tujuh gol DKI Jakarta dicetak oleh Ananda Putri Lestari (2'), Nisma Francida Rusdiana (4', 16'), Puput Uliyani (7'), Rani Mulyasari (9'), Dinar Kartika Sari (16'), dan Fitriya Hilda (34').

Jalannya Pertandingan

DKI Jakarta bermain cukup lepas sejak awal babak pertama. Mereka langsung menggempur pertahanan Papua Barat.

Papua Barat pun cukup kesulitan meladeni permainan DKI Jakarta. Pasalnya, mereka hanya mengandalkan serangan balik saja untuk merepotkan pertahanan tim lawan.

