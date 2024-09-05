Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sulawesi Selatan Kalahkan Lampung 3-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:09 WIB
Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sulawesi Selatan Kalahkan Lampung 3-2
Sulawesi Selatan menang tipis 3-2 atas Lampung di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/FutsalPON2024)
A
A
A

SULAWESI Selatan menang tipis 3-2 atas Lampung pada cabang olahraga (cabor) futsal putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Kamis (5/9/2024) siang WIB.

Namun, kemenangan ini tidak berpengaruh apa-apa pada Sulawesi Selatan karena mereka finis di posisi empat. Begitu juga dengan Lampung yang harus puas menjadi juru kunci Grup B.

Sementara, dua tim dari Grup B yang memastikan diri ke semifinal adalah Kalimantan Timur dan Banten. Kalimantan Timur berstatus juara grup, sementara Banten runner up.

Kedua tim bermain agresif sejak menit awal. Baik Sulawesi Selatan dan Lampung kerap jual beli serangan kendati belum ada gol yang tercipta.

Perlahan, Sulawesi Selatan mulai menemukan ritme permainannya. Mereka pun berhasil menjebol jala gawang Lampung yang sekaligus membuat unggul 1-0 di babak pertama.

Di babak kedua, pertarungan sengit tersaji. Setelah meningkatkan ritme permainannya, akhirnya Lampung sukses mencetak gol penyama kedudukan.

