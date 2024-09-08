Link Live Streaming Delayed Pertandingan Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sulawesi Tengah vs Jawa Tengah

Saksikan laga tunda PON XXI Aceh-Sumut 2024 antara Sulawesi Tengah vs Jawa Tengah di link ini (Foto: Instagram/@pssijateng)

LINK live streaming delayed pertandingan sepkabola PON XXI Aceh-Sumut 2024 antara Sulawesi Tengah vs Jawa Tengah, dapat diklik di sini. Laga itu bisa disaksikan Minggu (8/9/2024) mulai pukul 20.45 WIB di Okezone TV.

Ya, gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Sejumlah cabang olahraga (cabor) masih terus melanjutkan pertandingannya untuk menemukan juara. Salah satunya terjadi di cabor sepakbola.

Ada duel seru yang akan mempertemukan Tim Sepakbola Putra Sulawesi Tengah vs Tim Sepakbola Putra Jawa Tengah. Akankah laga ini memunculkan pemenang?

Pertandingan seru tersebut berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh. Mampukah Jawa Tengah menyelamatkan mukanya?

Sejauh ini, Tim Sepakbola Putra Jawa Tengah belum pernah menang dari tiga laga di babak penyisihan Grup B. Sementara, Tim Sepakbola Putra Sulawesi Tengah baru memetik dua angka dari dua laga yang dimainkan.