Perbedaan Gelombang Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Dulu dan Sekarang Versi Diego Michiels

PERBEDAAN gelombang naturalisasi pemain Timnas Indonesia dulu dan sekarang diungkap Diego Michiels. Pemain Borneo FC yang juga dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia itu menilai naturalisasi kini sudah dapat diterima baik masyarakat Indonesia.

Diego adalah generasi pertama naturalisasi pemain dari Belanda untuk skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Pemain itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2011 dan berlanjut ke tim senior.

Diego mengatakan naturalisasi di eranya belum mendapatkan sambutan hangat dari publik sepakbola Tanah Air. Hal itu benar-benar dia rasakan saat membela Timnas Indonesia.

"Banyak yang beda itu, waktu kita masih di timnas. Kalau ada dua pemain naturalisasi di tim, sudah banyak komplain dari netizen mau dijajah dan lain sebagainya," kata Diego di Jakarta, Minggu (8/9/2024).