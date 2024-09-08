Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbedaan Gelombang Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Dulu dan Sekarang Versi Diego Michiels

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:10 WIB
Perbedaan Gelombang Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Dulu dan Sekarang Versi Diego Michiels
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PERBEDAAN gelombang naturalisasi pemain Timnas Indonesia dulu dan sekarang diungkap Diego Michiels. Pemain Borneo FC yang juga dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia itu menilai naturalisasi kini sudah dapat diterima baik masyarakat Indonesia.

Diego adalah generasi pertama naturalisasi pemain dari Belanda untuk skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Pemain itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2011 dan berlanjut ke tim senior.

Diego Michiels

Diego mengatakan naturalisasi di eranya belum mendapatkan sambutan hangat dari publik sepakbola Tanah Air. Hal itu benar-benar dia rasakan saat membela Timnas Indonesia.

"Banyak yang beda itu, waktu kita masih di timnas. Kalau ada dua pemain naturalisasi di tim, sudah banyak komplain dari netizen mau dijajah dan lain sebagainya," kata Diego di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656699/sepatu-sepak-bola-untuk-lepaskan-kreativitas-puma-future-9-resmi-meluncur-di-indonesia-jga.webp
Sepatu Sepak Bola untuk Lepaskan Kreativitas, Puma Future 9 Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement