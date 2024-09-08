5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!

Lima pemain Timnas Indonesia ini siap menggila di laga kontra Australia (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila lawan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka diyakini akan jadi kunci meraih hasil positif menghadapi The Socceroos.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu akan digelar Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tentu menarik membahas siapa pemain di kubu tuan rumah yang bakal menggila.

Setidaknya ada lima pemain yang diyakini bakal memberikan penampilan di luar nalar. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

5. Witan Sulaeman





Di laga kontra Timnas Arab Saudi, pemain Persija Jakarta ini terlihat bermain cukup ngotot. Witan terbilang baik dalam menjalankan instruksi Shin Tae-yong untuk menjadi lapis pertama dalam pressing.

Pesepakbola asal Palu ini diyakini akan kembali tampil bagus pada laga kontra Australia. Sayangnya, masalah fisik bisa mengganggu Witan karena mungkin tidak akan bermain selama 90 menit.

4. Nathan Tjoe-A-On





Saat melawan Arab Saudi, pemain Swansea City ini menjalani dua peran berbeda sekaligus. Di babak pertama, Nathan bermain sebagai bek sayap kiri. Lalu saat Thom Haye ditarik keluar, ia turun sebagai gelandang.

Ketika tampil sebagai bek kiri, Nathan berulang kali mampu merangsek ke depan dan melepas umpan silang. Di laga kedua nanti, perannya diyakini jauh lebih penting.