Pesan Sandy Walsh Jelang Timnas Indonesia vs Australia: Percaya pada Prosesnya!

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kirim pesan optimistis jelang menghadapi Timnas Australia dalam laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia percaya timnya terus berproses menjadi lebih baik sehingga bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia - saat ini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu tergabung di fase grup bersama dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, dan China.

Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan Australia. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 September 2024.

BACA JUGA: Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Sandy Walsh mempercayai sebuah proses akan membuahkan hasil manis. Hal itu diutarakan dalam unggahan di Instagram pribadinya dengan menampilkan foto-foto Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berkesudahan dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024.