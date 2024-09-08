Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Sandy Walsh Jelang Timnas Indonesia vs Australia: Percaya pada Prosesnya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:52 WIB
Pesan Sandy Walsh Jelang Timnas Indonesia vs Australia: Percaya pada Prosesnya!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kirim pesan optimistis jelang menghadapi Timnas Australia dalam laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia percaya timnya terus berproses menjadi lebih baik sehingga bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia - saat ini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu tergabung di fase grup bersama dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, dan China.

Timnas Indonesia

Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan Australia. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 September 2024.

Sandy Walsh mempercayai sebuah proses akan membuahkan hasil manis. Hal itu diutarakan dalam unggahan di Instagram pribadinya dengan menampilkan foto-foto Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berkesudahan dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024.

