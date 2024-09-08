Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:42 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI skor Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Akankah skuad Garuda merebut poin penuh saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya dalam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday kedua, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Australia.

Timnas Indonesia

Jelang duel yang akan digelar di SUGBK pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB itu, Timnas Indonesia dan Australia punya nasih berbeda. Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi karena baru saja sukses merebut poin di markas Timnas Arab Saudi.

Berlaga di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB, Timnas Indonesia menahan imbang pasukan Roberto Mancini dengan skor 1-1. Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga itu dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19.

Berbeda dengan Timnas Indonesia, Australia harus menelan pil pahit di laga perdana Grup C. Mereka di luar dugaan, kalah di tangan Bahrain dengan skor 0-1.

Dengan kondisi di atas, Timnas Indonesia berpeluang melanjutkan langkah manisnya ke laga kontra Australia. Apalagi, dukungan penuh dipastikan didapat skuad Garuda yang akan berlaga di hadapan publiknya sendiri, yakni SUGBK.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun meminta masyarakat Indonesia untuk memadati SUGBK saat laga melawan Australia. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa mendapat motivasi lebih.

“Saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di GBK,” kata Shin Ta-eyong dalam akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, dikutip Minggu (8/9/2024).

“Jadi, kepada semua fans kalian bisa datang dan kalian bisa mempengaruhi lawan. Terus dukung para pemain, berikan dukungan yang terbaik sebisa yang kalian bisa,” lanjut pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
