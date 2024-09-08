Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Australia Ketar-ketir The Socceroos Bakal Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:34 WIB
Masyarakat Australia Ketar-ketir The Socceroos Bakal Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Masyarakat Australia ketar-ketir jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
MASYARAKAT Australia ketar-ketir The Socceroos bakal hadapi Timnas Indonesia di matchday dua Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, kedua tim menuai hasil berbeda di laga pertama.

Timnas Australia tumbang 0-1 di kandang sendiri saat menghadapi Timnas Bahrain. Sementara, Indonesia menahan Timnas Arab Saudi 1-1 di kandang lawan.

Timnas Australia

Di laga kedua, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia. Duel itu dijadwalkan berlangsung Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Jelang laga itu, masyarakat Australia sedikit khawatir lantaran bakal menghadapi Indonesia yang berbeda. Mereka menyuarakan kekhawatiran itu di media sosial.

"Bukan pertandingan yang mudah karena timnas Indonesia telah meningkat begitu banyak selama beberapa tahun terakhir," ungkap seorang fans Australia.

"Indonesia tampak tajam dan rapi pada bola, jika kita terus memainkan gaya berbasis pose ini dalam gerakan lambat dan tidak terlalu mengancam, tim kita akan menyerap tekanan dan hancur di-counter," timpal yang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
