HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:04 WIB
6 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Meski kalah 0-4 di pertemuan terakhir, bukan berarti Timnas Indonesia akan mengalami nasib yang sama besok lusa. Sebab, kekuatan Timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat ketimbang enam bulan lalu.

Penyebabnya karena Timnas Indonesia ketambahan pemain keturunan berkualitas. Pemain-pemain ini juga absen alias belum gabung saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain naturalisasi absen saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023:

6. Nathan Tjoe A-On

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe A-On baru mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024. Sejak mendapatkan paspor Indonesia, Nathan Tjoe muncul sebagai pemain andalan Timnas Indonesia, baik itu di sektor kiri pertahanan maupun gelandang sentral.

5. Thom Haye

Thom Haye

Keberadaan Thom Haye meningkatkan level permainan Timnas Indonesia. Pola permainan skuad Garuda jadi lebih enak disaksikan.

Baru mencatatkan empat caps bersama Timnas Indonesia, Thom Haye sudah mengemas satu gol dan satu assist. Jadi siap-siap Australia menerima gempuran dari pemain berjuluk professor.

