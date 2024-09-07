Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Laga Timnas Rusia vs Timnas Thailand Dipastikan Batal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:46 WIB
Breaking News: Laga Timnas Rusia vs Timnas Thailand Dipastikan Batal!
Laga Timnas Thailand vs Timnas Rusia batal akibat Topan Yagi (Foto: X/@Changsuek_TH)
HANOI – Laga uji coba antara Timnas Rusia vs Timnas Thailand dipastikan batal. Hal itu diketahui dari unggahan di akun media sosial Instagram @theaseanball.

“Federasi sepakbola Rusia, Federasi Sepakbola Thailand, dan Federasi Sepakbola Vietnam, sepakat untuk membatalkan laga persahabatan antara Rusia melawan Thailand pada 7 September 2024 di Stadion My Dinh, Hanoi, akibat topan Yagi,” bunyi keterangan tersebut, Sabtu (7/9/2024).

Timnas Rusia

Sedianya, laga Timnas Rusia vs Timnas Thailand itu akan berlangsung Sabtu (7/9/2024) pukul 20.00 WIB di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Namun, topan Yagi yang tengah melanda Vietnam membatalkan rencana itu.

Timnas Vietnam, Rusia, dan Thailand, dijadwalkan bermain dalam turnamen mini bertajuk LPBank Cup 2024. Turnamen itu digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, pada 5-10 September 2024 selama FIFA Matchday.

Laga antara Vietnam vs Rusia sudah berlangsung pada 5 September 2024. Pertandingan itu dimenani Tim Beruang Merah dengan skor akhir 3-0.

Lalu, di laga kedua, Timnas Rusia dijadwalkan menghadapi Thailand pada Sabtu (7/9/2024) pukul 20.00 WIB. Seperti disinggung, duel itu batal akibat Topan Yagi.

