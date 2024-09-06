3 Sejarah yang Dibuat Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

ADA 3 sejarah yang dibuat Timnas Indonesia setelah tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Sebab sejarah itu tercipta usai Garuda secara luar biasa mampu membuat Arab Saudi tak bisa berbuat banyak meski bermain di kandang sendiri.

Ya, Timnas Arab Saudi berstatus tuan rumah saat menghadapi Timnas Indonesia di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat (6/9/2024) pagi WIB. Namun, Arab Saudi gagal memanfaatkan dengan baik status tuan rumahnya itu karena ditahan 1-1 oleh Timnas Indonesia.

Meski imbang, Timnas Indonesia patut berbangga. Sebab ada tiga sejarah yang terukir usai Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penasaran apa saja?

Berikut 3 Sejarah yang Dibuat Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Poin pertama di babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026





Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru kali ini mampu menembus babak ketiga dari ajang Kualifikasi Piala Dunia. Biasanya pencapaian terbaik Garuda hanyalah bermain di babak kedua kualifikasi.

Kendati demikian, kini skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah tampil berbeda. Mereka bahkan mampu menahan Arab Saudi 1-1.

Hasil imbang itu lantas membuat Timnas Indonesia mampu merebut poin pertama mereka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia.