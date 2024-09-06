Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Sejarah yang Dibuat Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |04:37 WIB
3 Sejarah yang Dibuat Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
3 Sejarah Tercipta Usai Timnas Indonesia Tahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 sejarah yang dibuat Timnas Indonesia setelah tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Sebab sejarah itu tercipta usai Garuda secara luar biasa mampu membuat Arab Saudi tak bisa berbuat banyak meski bermain di kandang sendiri.

Ya, Timnas Arab Saudi berstatus tuan rumah saat menghadapi Timnas Indonesia di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat (6/9/2024) pagi WIB. Namun, Arab Saudi gagal memanfaatkan dengan baik status tuan rumahnya itu karena ditahan 1-1 oleh Timnas Indonesia.

Meski imbang, Timnas Indonesia patut berbangga. Sebab ada tiga sejarah yang terukir usai Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penasaran apa saja?

Berikut 3 Sejarah yang Dibuat Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Poin pertama di babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026

Timnas Indonesia vs Filipina

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru kali ini mampu menembus babak ketiga dari ajang Kualifikasi Piala Dunia. Biasanya pencapaian terbaik Garuda hanyalah bermain di babak kedua kualifikasi.

Kendati demikian, kini skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah tampil berbeda. Mereka bahkan mampu menahan Arab Saudi 1-1.

Hasil imbang itu lantas membuat Timnas Indonesia mampu merebut poin pertama mereka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189540/timnas_indonesia_u_22_tersingkir_dari_sea_games_2025-TgLM_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Fans Garuda Geregetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655687/hasil-final-bulu-tangkis-sea-games-2025-anatrias-raih-perak-usai-takluk-dari-malaysia-mrm.webp
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Ana/Trias Raih Perak Usai Takluk dari Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement