Hasil Lengkap Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Berhasil Curi Poin

HASIL lengkap matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik untuk diketahui. Sebanyak sembilan laga sudah dimainkan pada Kamis 5 September 2024 malam hingga Jumat (6/9/2024) dini hari WIB, dan salah satunya adalah Timnas Indonesia yang sukses mencuri satu poin dari markas Arab Saudi.

Sebelum membahas Timnas Indonesia, terlebih dahulu mari membahas Grup A. Di Grup A, Uni Emirat Arab (UEA) berhasil memuncaki klasemen sementara berkat kemenangan 3-1 mereka atas Qatar.

Sementara itu, Iran dan Uzbekistan menjadi tim lain dari Grup A yang berhasil memetik kemenangan. Sedangkan Kirgistan dan Korea Utara harus menelan kekalahan di matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Lanjut ke Grup B, ada kejutan yang terjadi di laga Korea Selatan vs Palestina. Sebab Korea Selatan yang bermain di kandang sendiri justru ditahan Palestina dengan skor 0-0.

Hasil imbang juga dirasakan Yordania dan Kuwait dari Grup B. Kedua tim tampil sama kuat hingga laga berakhir 1-1.

Hanya Irak dari Grup B yang memetik kemenangan. Irak tepatnya menang tipis 1-0 atas Oman.