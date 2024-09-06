Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Sandy Walsh Cetak Gol, Garuda Unggul 1-0

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Arab Saudi di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Bermain di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, keunggulan Timnas Indonesia dicetak oleh Sandy Walsh pada menit 19.

Gol tersebut pun tercipta berawal dari umpan Witan Sulaeman kepada Ragnar Oratmangoen. Ragnar lantas mencoba menahan bola sebelum akhirnya melepaskan tendangan.

Menariknya bola justru mengenai Sandy Walsh dan arah bola berubah. Perubahan bola itu lantas membuat gawang Arab Saudi kebobolan. Timnas Indonesia 1, Arab Saudi 0.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia X (3-5-2): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes (c), Sandy Walsh; Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Tjoe-Aon, Calvin Verdonk; Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen.