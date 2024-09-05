6 Pemain Timnas Indonesia Berpostur Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes Tembus 192 Sentimeter!

Maarten Paes jadi pemain Timnas Indonesia tertinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

DERETAN pemain Timnas Indonesia berpostur tinggi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk diulas. Sebab, mereka akan menjadi tumpuan Indonesia menghadapi pemain lawan yang memiliki postur tinggi.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah bersiap menjalani laga-laga berat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga awal ini, anak asuh Shin Tae-yong langsung dihadapkan dengan Arab Saudi dan Australia, tim yang kenyang pengalaman di Piala Dunia.

Selain soal pengalaman, kedua tim tersebut juga memiliki pola permainan yang sangat luar biasa. Salah satu pola permainan andalan mereka adalah melalui skema bola-bola atas. Hal ini tidak lepas karena rata-rata postur pemain mereka yang tinggi.

Timnas Indonesia tentu perlu berhati-hati dengan skema tersebut di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Untuk itu, pemain-pemain berpostur tinggi perlu disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia.

Berikut adalah 6 pemain Timnas Indonesia berpostur tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

6. Nadeo Argawinata





Nadeo Argawinata menjadi salah satu kiper yang dibawa Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal ini tak lepas karena kiper Borneo FC itu memiliki kemampuan yang hebat dengan postur yang tinggi, yakni mencapai 187 cm.

5. Justin Hubner





Bek galak Timnas Indonesia, Justin Hubner juga memiliki postur yang tinggi, yakni 187 cm. Ditambah dengan kemampuan bertahannya yang diatas rata-rata, serta sikap anti kompromi kepada lawannya, dijamin Hubner akan dapat mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia.