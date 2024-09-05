Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Indonesia Berpostur Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes Tembus 192 Sentimeter!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:02 WIB
6 Pemain Timnas Indonesia Berpostur Tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Maarten Paes Tembus 192 Sentimeter!
Maarten Paes jadi pemain Timnas Indonesia tertinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

DERETAN pemain Timnas Indonesia berpostur tinggi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk diulas. Sebab, mereka akan menjadi tumpuan Indonesia menghadapi pemain lawan yang memiliki postur tinggi.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah bersiap menjalani laga-laga berat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga awal ini, anak asuh Shin Tae-yong langsung dihadapkan dengan Arab Saudi dan Australia, tim yang kenyang pengalaman di Piala Dunia.

Selain soal pengalaman, kedua tim tersebut juga memiliki pola permainan yang sangat luar biasa. Salah satu pola permainan andalan mereka adalah melalui skema bola-bola atas. Hal ini tidak lepas karena rata-rata postur pemain mereka yang tinggi.

Timnas Indonesia tentu perlu berhati-hati dengan skema tersebut di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Untuk itu, pemain-pemain berpostur tinggi perlu disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia.

Berikut adalah 6 pemain Timnas Indonesia berpostur tinggi di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

6. Nadeo Argawinata


Nadeo Argawinata menjadi salah satu kiper yang dibawa Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal ini tak lepas karena kiper Borneo FC itu memiliki kemampuan yang hebat dengan postur yang tinggi, yakni mencapai 187 cm.

5. Justin Hubner


Bek galak Timnas Indonesia, Justin Hubner juga memiliki postur yang tinggi, yakni 187 cm. Ditambah dengan kemampuan bertahannya yang diatas rata-rata, serta sikap anti kompromi kepada lawannya, dijamin Hubner akan dapat mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655569/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-tunggal-putra-pastikan-1-emas-tcy.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Tunggal Putra Pastikan 1 Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/19/timnas_voli_indonesia_foto_ig_at_ieufarhan.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement