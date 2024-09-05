Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Shin Tae-yong Sampaikan Pesan untuk Skuad Garuda

Shin Tae-yong meminta Timnas Indonesia waspada lebih di laga kontra Arab Saudi dini hari nanti (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga tersebut, Skuad Garuda mendapat pesan dari pelatih Shin Tae-yong.

Kedua tim akan saling berhadapan di King Abullah Sports City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Shin Tae-yong mengingatkan timnya untuk tampil waspada mengingat lawan memiliki komposisi pemain terbaik.

Shin mengakui Arab Saudi merupakan tim yang berada di level lebih tinggi daripada Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai The Green Falcons sulit dibandingkan dengan tim-tim yang pernah dihadapi Timnas Indonesia sebelumnya.

“Sebenarnya ada dua negara yang terbaik di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Iran tetapi beda karakter dan beda gaya permainannya,” kata Shin dalam wawancara dengan Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga di kanal Youtube PSSI TV, dikutip pada Kamis (5/9/2024).

“Jadi nggak bisa dibandingkan juga sebenarnya tim mana yang bisa dibandingkan sama Arab Saudi,” tambahnya.

Shin meminta para pemainnya untuk menyadari bahaya dari Timnas Arab Saudi. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu mengakui, The Green Falcons memiliki materi pemain serta budget yang cukup untuk dianggap sebagai tim terbaik di Asia.

“Tetapi Arab Saudi pastinya kita nggak bisa meremehkan juga, mereka tim terbaik di Arab menurut saya dan mereka pun menggunakan budget yang banyak juga untuk komposisi pemainnya,” ujar mantan pelatih Seongnam Ilhwa itu.