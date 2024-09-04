Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Leo Gaucho Berambisi Jadi Bomber Haus Gol Bersama Borneo FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |00:04 WIB
Liga 1 2024-2025: Leo Gaucho Berambisi Jadi Bomber Haus Gol Bersama Borneo FC
Striker Borneo FC, Leo Gaucho (Foto: Instagram/Borneo FC)
A
A
A

LEO Gaucho berambisi menjadi bomber haus gol bersama Borneo FC dalam Liga 1 2024-2025. Sang pemain mengklaim akan berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam setiap laga yang dimainkan Pesut Etam -julukan Borneo FC-.

Leo Gaucho tercatat sudah mencetak satu gol dalam tiga laga yang dimainkan Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Secara total, dia telah menorehkan total 6 gol di semua level kompetisi bersama Borneo FC pada musim ini.

Leo Gaucho menegaskan setiap penyerang pastinya akan berusaha mencetak gol dalam setiap laga yang dimainkan. Dia memiliki ambisi tersebut demi dapat membawa Borneo FC meraih hasil maksimal.

"Saya punya target musim ini bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya,” tegas Leo Gaucho dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Mantan pemain Dibba Al-Hisn SC menuturkan bahwa sejauh ini cukup nyaman bersama Borneo FC. Pasalnya, dia mendapatkan sambutan hangat dari seluruh elemen tim dan publik Samarinda.

“Terus terang, saya datang ke Borneo FC dengan suasana yang baik. Saya selalu belajar dari setiap pertandingan," katanya.

Halaman:
1 2
      
