Liga 1 2024-2025: Pieter Huistra Tegaskan Borneo FC Siap Taklukkan Bali United

PIETER Huistra menegaskan Borneo FC siap menaklukkan Bali United di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Juru taktik asal Belanda itu mengklaim sudah punya formula tepat untuk meraih kemenangan.

Borneo FC akan menjamu Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (27/8/2024) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren kemenangan.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- dan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tidak terkalahkan di dua pertandingan awal Liga 1 2024-2025. Kedua tim itu berpeluang mengikuti jejak PSM Makassar untuk meraih tiga kemenangan beruntun.

Huistra mengatakan timnya sudah siap untuk meraih tiga poin di depan pendukung sendiri. Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan, Borneo FC dalam kondisi membara untuk mengalahkan Bali United.

“Kami akan bertanding melawan Bali United, merupakan salah satu (tim) yang berada di top 5. Kami memastikan bahwa kami telah melakukan sesi pemulihan dan saat ini kami telah siap sepenuhnya dengan energi untuk bermain melawan Bali United,” tegas Huistra dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (27/8/2024).