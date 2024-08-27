Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Pieter Huistra Tegaskan Borneo FC Siap Taklukkan Bali United

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:52 WIB
Liga 1 2024-2025: Pieter Huistra Tegaskan Borneo FC Siap Taklukkan Bali United
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra (Foto: Instagram/Borneo FC)
A
A
A

PIETER Huistra menegaskan Borneo FC siap menaklukkan Bali United di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Juru taktik asal Belanda itu mengklaim sudah punya formula tepat untuk meraih kemenangan.

Borneo FC akan menjamu Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (27/8/2024) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren kemenangan.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- dan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tidak terkalahkan di dua pertandingan awal Liga 1 2024-2025. Kedua tim itu berpeluang mengikuti jejak PSM Makassar untuk meraih tiga kemenangan beruntun.

Huistra mengatakan timnya sudah siap untuk meraih tiga poin di depan pendukung sendiri. Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan, Borneo FC dalam kondisi membara untuk mengalahkan Bali United.

“Kami akan bertanding melawan Bali United, merupakan salah satu (tim) yang berada di top 5. Kami memastikan bahwa kami telah melakukan sesi pemulihan dan saat ini kami telah siap sepenuhnya dengan energi untuk bermain melawan Bali United,” tegas Huistra dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (27/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652089/eks-pelatih-vietnam-waspadai-timnas-indonesia-u22-sebut-garuda-muda-lebih-kuat-dari-thailand-ehz.webp
Eks Pelatih Vietnam Waspadai Timnas Indonesia U-22, Sebut Garuda Muda Lebih Kuat dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes Kirim Peringatan Keras untuk Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement