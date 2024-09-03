Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Bersyukur Maarten Paes Usai Dapat Panggilan Perdana Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:15 WIB
Reaksi Bersyukur Maarten Paes Usai Dapat Panggilan Perdana Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026
Maarten Paes latihan bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Maarten Paes usai dapat panggilan perdana Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Dia merasa senang dan juga bersyukur.

Ya, Maarten Paes saat ini sedang melakukan persiapan bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- untuk berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia. Tetapi, di laga perdana Grup C babak ketiga melawan Timnas Arab Saudi yang digelar di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024, dia dipastikan absen.

Maarten Paes

Meski begitu, Paes tetap semangat menjalani latihan. Dalam tayangan video di akun Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Maarten Paes mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekannya saat berlatih. Sebab, pemain itu baru pertama kali bergabung dengan tim setelah proses naturalisasi sudah tuntas.

"Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Saya sangat bersyukur," kata Maarten Paes, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Selasa (3/9/2024)

Halaman:
1 2
      
