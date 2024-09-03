Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Ernando Ari Umrah Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Netizen Kompak Doakan: Insya Allah Clean Sheet!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:44 WIB
Ernando Ari Umrah Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Netizen Kompak Doakan: Insya Allah Clean Sheet!
Ernando Ari pergi umrah. (Foto: Instagram/@nandoariiiss)
A
A


ERNANDO Ari umrah jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Netizen pun ramai memberi sorotan sembari kompak mendoakan Ernando Ari bisa tampil apik hingga membuat gawang Timnas Indonesia clean sheet.

Belasan pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menyempatkan beribadah umrah di sela-sela persiapan melawan Arab Saudi. Ibadah itu dijalani pada Senin 2 September 2024.

Ernando Ari

Timnas Indonesia sendiri sudah berada di Arab Saudi, Minggu 1 September 2024. Pasukan Shin Tae-yong langsung menggempur persiapan jelang melawan Arab Saudi dalam fase Grup C putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Setelah beribadah umrah, Ernando Ari mengunggah foto-foto di akun Instagram pribadinya @nandoariiiss. Unggahan itu pun disukai 300 ribu lebih dan hampir 2 ribu komentar dari pengguna Instagram.

"Insya Allah clean sheet," tulis akun @sandy_sarifudin.

"Masya Allah, insya Allah Piala Dunia 2026," tulis akun @andihidayat92.

"Berdoa biar menang lawan Arab," tulis akun arrilham.

"Bismillah Nando, semoga dilancarkan dan dimudahkan segala sesuatunya," tulis akun riop.ikp.

