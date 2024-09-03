Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Bangga Bela Timnas Indonesia, Elkan Baggott Mulai Lupakan Skuad Garuda

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:16 WIB
Maarten Paes Bangga Bela Timnas Indonesia, Elkan Baggott Mulai Lupakan Skuad Garuda
Elkan Baggott pelan-pelan mulai melupakan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

KIPER FC Dallas, Maarten Paes, sedang bangga-bangganya membela Timnas Indonesia. Di sisi lain, kecintaan Elkan Baggott kepada Indonesia terlihat mulai luntur.

Setelah memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia, Maarten Paes akhirnya dipanggil pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Juru taktik 53 tahun itu memanggil Maarten Paes untuk laga melawan Arab Saudi (6 September 2024 pukul 01.00 WIB) dan Australia (10 September 2024 pukul 19.00 WIB).

Maarten Paes bangga membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Maarten Paes bangga membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Meski belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi, Maarten Paes tetap serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan pelatih kiper Timnas Indonesia. Saking senangnya dipanggil Timnas Indonesia, Maarten Paes mengunggah feed di akun Instagram-nya, @maartenpaes.

Ia membagikan momen tiba di Jeddah, Arab Saudi, serta foto latihan bareng Timnas Indonesia. Tak cuma di feed, eks kiper FC Utrecht ini juga membagikan foto-foto aksinya di stories Instagram-nya.

Tak sampai di situ kebanggaannya terhadap Timnas Indonesia. Ia menaruh akun @timnasindonesia di bio Instagram-nya, pertanda dirinya bagian dari skuad Timnas Indonesia.

Di sisi lain, Elkan Baggott seakan melupakan skuad Garuda. Sejak akhir Mei 2024 atau mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott menghapus bendera Indonesia di bio Instagram-nya.

