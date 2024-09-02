Akademi Sepakbola Kelas Dunia Asiana Soccer Academy Mulai Dibangun

SUKABUMI – Akademi sepakbola kelas dunia milik Asiana Soccer School resmi dibangun. Merayakan hari jadinya yang keenam, mereka meresmikan groundbreaking pembangunan Asiana Soccer Academy yang bertempat di Cicurug , Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (2/9/2024).

Dalam hari jadinya yang keenam, Asiana Soccer School mengusung tema #6eeyondgreatness sebagai semangat memperbarui bakti terhadap sepakbola Indonesia. Tentunya semangat ini diwujudkan dengan support penuh oleh Asiana Group berupa dimulainya pembangunan Asiana Soccer Academy.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga selaku Founder dari Asiana Soccer School memimpin peresmian groundbreaking Asiana Soccer Academy. Nantinya, akademi itu berdiri di atas lahan seluas 56.840m2.

Pembangunan meliputi fasilitas sepakbola lengkap kelas dunia seperti satu lapangan latihan dengan rumput alami, satu lapangan latihan dengan rumput sintetik, gedung sekolah dan asrama untuk para siswa. Lalu, akan dibangun dua bangunan tribune yang terintegrasi dengan fasilitas gym, kolam renang atletik, dan fasilitas lapangan indoor.

"Ini proyek kami sudah lama karena sempat ada Covid jadi mundur dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya saat ini. Kami mewakili seluruh jajaran Asiana bangga. Bangganya Asiana dapat melanjutkan komitmen terhadap industri sepak bola di Indonesia ke level berikutnya," kata Presiden Asiana Soccer School Galih Dimuntur Kartasasmita.

Galih menambahkan dengan adanya Asiana Soccer Academy ini, akan lebih banyak lagi talenta-talenta muda Indonesia yang siap berkembang dan menjadi seorang pemain sepak bola secara utuh ketika nantinya mengemban pendidikan di dalamnya.