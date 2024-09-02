Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akademi Sepakbola Kelas Dunia Asiana Soccer Academy Mulai Dibangun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |23:46 WIB
Akademi Sepakbola Kelas Dunia Asiana Soccer Academy Mulai Dibangun
Asiana Soccer School meresmikan pembangunan Asiana Soccer Academy di Sukabumi (Foto: Asiana Soccer School)
A
A
A

SUKABUMI – Akademi sepakbola kelas dunia milik Asiana Soccer School resmi dibangun. Merayakan hari jadinya yang keenam, mereka meresmikan groundbreaking pembangunan Asiana Soccer Academy yang bertempat di Cicurug , Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (2/9/2024).

Dalam hari jadinya yang keenam, Asiana Soccer School mengusung tema #6eeyondgreatness sebagai semangat memperbarui bakti terhadap sepakbola Indonesia. Tentunya semangat ini diwujudkan dengan support penuh oleh Asiana Group berupa dimulainya pembangunan Asiana Soccer Academy.

Ilustrasi sepakbola

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga selaku Founder dari Asiana Soccer School memimpin peresmian groundbreaking Asiana Soccer Academy. Nantinya, akademi itu berdiri di atas lahan seluas 56.840m2.

Pembangunan meliputi fasilitas sepakbola lengkap kelas dunia seperti satu lapangan latihan dengan rumput alami, satu lapangan latihan dengan rumput sintetik, gedung sekolah dan asrama untuk para siswa. Lalu, akan dibangun dua bangunan tribune yang terintegrasi dengan fasilitas gym, kolam renang atletik, dan fasilitas lapangan indoor.

"Ini proyek kami sudah lama karena sempat ada Covid jadi mundur dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya saat ini. Kami mewakili seluruh jajaran Asiana bangga. Bangganya Asiana dapat melanjutkan komitmen terhadap industri sepak bola di Indonesia ke level berikutnya," kata Presiden Asiana Soccer School Galih Dimuntur Kartasasmita.

Galih menambahkan dengan adanya Asiana Soccer Academy ini, akan lebih banyak lagi talenta-talenta muda Indonesia yang siap berkembang dan menjadi seorang pemain sepak bola secara utuh ketika nantinya mengemban pendidikan di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188521/pssi_awards_2026-u35U_large.jpg
Apresiasi Insan Sepak Bola Indonesia: PSSI Awards 2026 Resmi Diluncurkan dengan 17 Kategori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184550/adam_alis-0s7m_large.jpg
Kondisi Terkini Pemain Persib Bandung Adam Alis yang Kini Dicari-cari Polisi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182226/simon_tahamata_mengungkap_hasil_temuannya_untuk_sementara_waktu-RZzW_large.jpg
Simon Tahamata Ungkap Hasil Scouting Sementara Bakat-Bakat Muda Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182224/simon_tahamata_buka_suara_soal_bedanya_pembinaan_usia_dini_di_belanda_dengan_indonesia-BOlf_large.jpg
Simon Tahamata Bandingkan Pembinaan Usia Dini di Belanda dengan Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654577/indonesia-raih-emas-ke9-di-sea-games-2025-dari-cabang-ski-air-goz.webp
Indonesia Raih Emas Ke-9 di SEA Games 2025 dari Cabang Ski Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/lalu_muhammad_zohri.jpg
Zohri Dikalahkan Pelari Thailand! Sprinter Indonesia Raih Perak di SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement