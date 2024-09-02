MNC Media dan AFC Resmi Perpanjang Kerja Sama Hak Siar

MNC Media resmi memperpanjang kerja sama hak siar dengan AFC (Foto: MNC Media)

JAKARTA – MNC Media resmi memperpanjang kontrak hak siar seluruh kompetisi yang dipegang Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dengan durasi 2025-2028. Pengumuman kemitraan hak siar itu berlangsung di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hak siar itu mencakup semua kompetisi Timnas Indonesia di ajang AFC dalam periode tersebut. Hak siar itu termasuk Kualifikasi AFC Asian™ – Road to 26, Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia Wanita Australia 2026™, Piala Asia AFC Arab Saudi 2027™, Piala Asia U23 AFC 2026™ dan 2028, dan kompetisi AFC lainnya dalam level klub.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, sangat senang mengumumkan perpanjangan kemitraan kami dengan AFC yang merupakan pencapaian besar lainnya bagi MNC Group. Kolaborasi ini akan meningkatkan layanan dan menyajikan pertandingan sepak bola untuk para pemirsa.

“MNC Group tetap berdedikasi untuk menawarkan konten berkualitas tinggi dan sangat bernilai kepada penggemar sepak bola melalui platform kami, sekaligus menciptakan rasa kebersamaan dan antusiasme yang kuat," kata Hary Tanoe dalam keterangannya, Senin (12/9/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John mengatakan, kemitraan jangka panjang antara AFC dan MNC semakin memperkuat daya tarik dan status kelas dunia dari kompetisi AFC. Ia mengapresiasi adanya kolaborasi AFC dan MNC Media.